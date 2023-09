Diocesi: Acireale, pellegrinaggio ad Aci Catena lunedì 18 settembre con il vescovo Raspanti per l’avvio dell’anno di catechesi

Il percorso della catechesi, anche quest’anno, avrà inizio nella diocesi di Acireale con il pellegrinaggio-mandato diocesano, organizzato dall’Ufficio Catechistico Diocesano che avrà luogo lunedì 18 settembre presso il Santuario Matrice “Maria SS. della Catena” in Aci Catena. Il raduno dei partecipanti – fa sapere la diocesi in una nota – è previsto alle ore 17 in Piano Umberto ad Aci Catena; a seguire, in processione si giungerà al Santuario dove alle ore 18 il vescovo mons. Antonino Raspanti presiederà la Santa Messa. Saranno consegnati, inoltre, gli attestati di partecipazione al Corso diocesano di formazione. Don Carmelo Sciuto, direttore Ufficio Catechistico diocesano e regionale, così dichiara: “Dopo la meritata pausa del periodo estivo desideriamo riprendere il percorso di iniziazione alla vita cristiana. È importante instaurare un dialogo di fraternità e condivisione con le famiglie ed i ragazzi per pensare insieme ad un rinnovato discernimento sulla realtà pastorale. Prendiamo sempre maggiore consapevolezza che nelle nostre comunità tutti siamo testimoni per coloro che aspirano ad una vita di fede”.