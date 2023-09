Scuola: Ciai, il 22 settembre convegno a Milano su “Il meraviglioso mondo delle differenze”

Quanto valgono le differenze? Quanto conta nella crescita di ogni bambino e ogni bambina valorizzare la propria origine, il colore della pelle, la composizione della propria famiglia, l’identità di genere, le proprie fragilità? La scuola è lo specchio della società in cui viviamo ma insegnanti, educatori, operatori e famiglie sono oggi in grado di valorizzare le differenze espresse da bambine e bambini, ragazze e ragazzi: in una parola, la loro unicità? Per approfondire questi argomenti, conoscere esperienze dirette e confrontarsi con una realtà composita, CIAI e il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca (Edificio U6, piano terra) propongono il convegno “Il meraviglioso mondo delle differenze. Inclusione e valorizzazione a scuola” che si terrà nell’Aula Magna venerdì 22 settembre dalle 9 alle 17.30. Il Programma prevede una parte che coinvolge la mattina (9.00-13) nella quale, dopo i saluti e le introduzioni di personalità istituzionali -a partire dalla Rettrice Giovanna Iannantuoni al Sindaco di Milano Giuseppe Sala – si approfondiranno alcune delle “differenze” che bambini e bambine, ragazzi e ragazze portano nella scuola italiana. Alla ripresa dei lavori (14.30) una originale testimonianza-spettacolo, quella dell’attore Francesco Riva, autore del monologo “Dislessia…dove sei Albert?”. Seguiranno interventi di esperti di diversa estrazione che faranno il punto sulla situazione attuale rispetto ai temi della reale inclusione e valorizzazione, dei rapporti scuola-famiglia-adolescenti, dell’integrazione scuola-servizi di salute mentale. I diversi interventi saranno coordinati da due noti giornalisti, conduttori radiofonici e scrittori: Massimo Cirri e Alessandro Milan. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria e sono previsti crediti formativi per insegnanti e assistenti sociali e ECM per psicologi ed educatori professionali della Lombardia. Info e iscrizioni: https://tinyurl.com/3vr546er – https://tinyurl.com/5yaxyu5p