Migranti a Lampedusa: Croce Rossa Italiana, 3.800 in hotspot, impegnati 130 operatori. Ieri distribuiti 10.000 pasti

Lampedusa, migranti in fila per il pasto (Foto CRI)

Continua incessante l’attività all’hotspot di Lampedusa dove stamattina si trovano 3.800 persone. E’ quanto fa sapere la Croce Rossa Italiana in una nota diffusa alla stampa, aggiungendo che gli oltre 130 operatori e volontari dell’organizzazione “stanno facendo oltre l’impossibile, come ha sottolineato ieri il Presidente della Cri, Rosario Valastro, per assicurare beni di prima necessità”. Ieri sono stati distribuiti 5.000 pasti a pranzo e 5.000 pasti a cena. “Siamo provati ma operativi”, dicono dall’hotspot. “Le persone per noi vengono prima di ogni altra cosa. Nella mattinata sono stati effettuati circa 700 trasferimenti; nella giornata di oggi dovrebbero lasciare l’hotspot complessivamente oltre 2.500 persone”.