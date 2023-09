Tempo del Creato: Sulmona, nel pomeriggio convegno “Comunità energetiche rinnovabili, solidali e di pace” con l’intervento dell’imam della grande Moschea di Roma

Comunità energetiche rinnovabili, solidali e di pace”. Questo il titolo del convegno in programma nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 settembre, a Sulmona, presso l’auditorium del Centro pastorale diocesano.

L’evento – viene spiegato in una nota – è stato organizzato dalla diocesi di Sulmona-Valva in collaborazione con il Circolo Laudato si’ Sulmona-Valle Peligna, nell’ambito delle iniziative previste per il “Tempo del Creato”.

I lavori, con inizio alle 17.30, saranno aperti dai saluti del vescovo Michele Fusco e da rappresentanti delle Istituzioni del Comune di Sulmona e “avranno l’obiettivo di riflettere sulle Comunità energetiche non solo come scelta tecnico-economica per un utile risparmio in bolletta ma anche come strumento innovativo e concreto per un più profondo cambiamento di pensiero volto anche allo sviluppo di una cultura della pace, da praticarsi a partire dal proprio stile di vita”. Interverranno Nader Akkad, imam della Grande Moschea di Roma, Massimo De Maio, docente di ecologia integrale presso la Pontificia Università Antonianum, Carlo Tacconelli, ingegnere che sta collaborando con il Comune di Sulmona per giungere alla costituzione di una o più comunità energetiche sul territorio, moderati dal giornalista Ennio Bellucci.