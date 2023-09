Apostolato del Mare: Porto Nogaro, attivi nuovi servizi per i marittimi e visita straordinaria

Una triplice inaugurazione è in programma sabato 23 settembre alla banchina Margreth di Porto Nogaro, all’interno dell’area dell’Aussa Corno, a San Giorgio di Nogaro. Un evento che sarà accompagnato anche dalla possibilità – in via del tutto straordinaria – di visitare, a partire dalle 16.30, lo scalo portuale più settentrionale d’Italia.

Saranno dunque inaugurati – alle 18.30, alla presenza delle autorità – i nuovi servizi a beneficio dei marittimi in transito nello scalo, realizzati nell’ambito del progetto “Gente di mare”: un punto di bike sharing volto a facilitare la mobilità dei marittimi che potranno così raggiungere più agevolmente la cittadina di San Giorgio di Nogaro (distante circa cinque chilometri) e il potenziamento dell’internet point già esistente, a disposizione dei marittimi presso il Centro Caritas “Stella Maris”, situato nell’area portuale. Il terzo taglio del nastro riguarda infine la mostra allestita in collaborazione con l’Associazione nazionale Marinai d’Italia.

La giornata prenderà avvio già alle 16.30 con “Porto Aperto”, iniziativa ideata per offrire la possibilità alla cittadinanza di visitare l’area e osservare da vicino le condizioni di vita nonché il lavoro dei marittimi e dei professionisti che si occupano della sicurezza in mare, oltre alla movimentazione mercantile e il flusso delle merci. Un “viaggio di conoscenza” – della durata di un’ora e mezza circa – per comprendere, a partire dal nostro territorio, che cosa sia la globalizzazione in cui siamo immersi, ma anche un’occasione interessante che si pone nel cuore del mese di settembre, nel quale la Chiesa dedica una particolare riflessione alla “cura del Creato”. Questo evento nell’evento è realizzato congiuntamente dalla Caritas diocesana di Udine, dal Comitato territoriale per il Welfare della Gente di Mare di Porto Nogaro, dalla Guardia costiera di Porto Nogaro e dalla società Terminal Porto Nogaro srl.