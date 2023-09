Sinodo: Roma, il 19 settembre alla Lumsa la presentazione del libro “Conversione sinodale”

Sarà presentato il 19 settembre, a Roma, presso l’Università Lumsa (ore 17), il libro “Conversione sinodale”, di padre Vito Magno. “Dove ci condurrà il Concilio Vaticano II?”. È questa la domanda che fa da filo conduttore alle interviste che l’autore, sacerdote rogazionista, ha posto in quasi mezzo secolo di attività giornalistica alle più grandi personalità del dopo Concilio. Le testimonianze raccolte nel volume – si legge in una nota – costituiscono un vero e proprio patrimonio dei principali temi conciliari dibattuti nel post Concilio, come il laicato, il dialogo, i ministeri, la liturgia, la solidarietà, la famiglia, la legalità e tanti altri. L’evento sarà moderato da Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani. Interverranno alla presentazione del volume il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi; Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari; lo storico Agostino Giovagnoli, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e mons. Armando Matteo, segretario per la sezione dottrinale del Dicastero per la dottrina della fede.