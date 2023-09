Diocesi: Tursi-Lagonegro, domani a Francavilla in Sinni assemblea con le indicazioni del vescovo Orofino per il nuovo anno pastorale

“Il Signore si avvicinò e camminava con loro”. Questo il tema dell’assemblea diocesana della Chiesa di Tursi-Lagonegro in programma nel pomeriggio di domani, sabato 16 settembre, presso il cinema di Francavilla in Sinni (Pz). A partire dalle 17 il vescovo Vincenzo Orofino porgerà a tutta la Chiesa locale le indicazioni, le prospettive e la programmazione del percorso della comunità diocesana. Verrà inoltre presentata e consegnata a tutta l’Agenda con il programma annuale. “Il terzo anno del cammino sinodale (fase sapienziale), la continuazione della visita pastorale, la formazione unitaria del clero, dei religiosi e dei fedeli laici” saranno, viene spiegato in una nota, “i tre passaggi fondamentali che accompagneranno il percorso ecclesiale che guarda già al Giubileo del 2025 ormai alle porte”.