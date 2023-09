Diocesi: Firenze, i concerti dell’Orchestra della Toscana per poveri, anziani e piccoli malati

L’edizione 2023 della rassegna “Musica Diffusa”, che prende il via il 22 settembre, farà tappa anche in quattro strutture gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze: mensa di via Baracca, casa Santa Matilde, Casa della Carità, e Istituto Principe Abamelek. Il calendario della manifestazione, organizzata da Fondazione Orchestra della Toscana (Ort) in collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas, Cesvot, Fondazione Montedomini onlus, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, e con il sostegno di Fondazione CR Firenze, prevede 9 eventi a ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite, o contattando il numero tel. 055 0681726 o per mail a teatro@orchestradellatoscana.it) che uniscono cultura e solidarietà, coinvolgendo tutti i cinque quartieri fiorentini. Molti dei concerti previsti nei Quartieri sono già sold out. Il pubblico potrà partecipare al progetto attraverso donazioni libere finalizzate a sostenere Caritas nell’offerta di pasti caldi nelle loro mense. Dopo il successo del 2022 (12 mila euro raccolti che hanno permesso di preparare 2.400 pasti per i poveri) “Musica Diffusa” viene riproposta anche quest’anno, nell’ambito dell’ “Autunno fiorentino 2023” promosso dal Comune di Firenze. Primo appuntamento venerdì 22 settembre (ore 21) a Palazzo Wanny con l’Orchestra della Toscana nel Requiem di Luigi Cherubini. “Siamo felici di rilanciare questo progetto insieme all’Orchestra della Toscana – dice Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze – che porta la bellezza della musica anche in luoghi dove c’è sofferenza e nello stesso tempo sostiene i nostri servizi in favore dei più bisognosi, grazie alle donazioni di chi assiste ai concerti”.