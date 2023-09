Diocesi: Carpi, il Museo diocesano riapre con l’esposizione dal titolo “Parlare con Dio. Parola che si fa liturgia e preghiera”

Il Museo diocesano “Cardinale Rodolfo Pio” nella chiesa di Sant’Ignazio a Carpi (corso Fanti 44) riapre, dopo la pausa estiva, in occasione del Festivalfilosofia, con l’esposizione dal titolo “Parlare con Dio. Parola che si fa liturgia e preghiera” dedicata al tema del festival 2023, ovvero la “parola”. Da venerdì 15 settembre sono esposti, a cura del direttore del Museo, Andrea Beltrami, e dell’archivista Mauro Giubertoni, alcuni oggetti e suppellettili “che attraverso i secoli si sono fatti viatico del messaggio contenuto nella Parola rivelata”. Come spiega Beltrami, “i testi sacri, i libri liturgici, le forme di preghiera ufficiali e private, le devozioni popolari utilizzano la parola per annunciare la Parola, il Verbum, e, attraverso la Liturgia, creano lo spazio e la dimensione che consentono all’Uomo di incontrare Dio. Sono visibili quindi messali per la celebrazione della messa, libri e oggetti di preghiera personale e di devozione, ma anche una campana, che scandisce le ore del giorno e annuncia gli eventi di una comunità”.

“Oltre a questo allestimento, il Museo – sottolinea Beltrami – ospita oggetti di culto e impiegati nella liturgia, che nel loro significato sono utilizzati per aiutarci nella relazione con il Divino. Alle pareti – aggiunge – sono esposti i dipinti, che ci parlano dei santi e della vita di Gesù e Maria; anche questa forma d’arte è assimilabile alla parola che, attraverso i colori e la maestria del pittore, ci parla dei giusti trasmettendoci il loro messaggio di pace”. L’apertura del Museo in occasione del Festivalfilosofia avviene dunque venerdì 15 e sabato 16 settembre, con orario continuato dalle 10 alle 23; domenica 17 settembre, orario continuato dalle 10 alle 22.