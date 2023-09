Giornata sostentamento clero: Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, raccolta fondi domenica 17 settembre in tutte le parrocchie

“I nostri preti sono affidati alla generosità dei fedeli per poter compiere la propria missione”. “Quotidianamente ci fanno spazio, ci offrono il loro tempo, dividono volentieri un pezzo di strada e ascoltano le nostre difficoltà”. Per richiamare l’attenzione sulla loro missione, torna domenica 17 settembre anche nella diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado la Giornata Nazionale delle Offerte per il sostentamento del clero diocesano durante la quale – ricorda la diocesi in una nota diffusa oggi – in ogni parrocchia i fedeli troveranno locandine e materiale informativo per le donazioni ed avranno la possibilità di ricevere un “dono speciale”: le riflessioni di Papa Francesco. Basterà inquadrare il Qr code, presente sulla locandina con l’immagine del Santo Padre e lasciare i propri dati per ricevere via e-mail ogni settimana i commenti del Papa al Vangelo. Nel sito www.unitineldono.it è possibile effettuare una donazione ed iscriversi alla newsletter mensile per essere sempre informati sulle numerose storie di sacerdoti e comunità che, da nord a sud, fanno la differenza per tanti. La Giornata – scrive la diocesi – è un appuntamento importante per dire ancora una volta ai fedeli quanto conti il loro contributo. Non è solo una domenica di gratitudine nei confronti dei sacerdoti, ma un’opportunità per ricordare che fin dalle origini le comunità si sono fatte carico di sostenere la Chiesa e questo dovrebbe, ancora oggi, essere il principio di base che spinge a farsi carico del sostentamento dei sacerdoti. Come allora l’impegno dei membri della comunità nel provvedere alle loro necessità è vitale. Le offerte da sempre, quindi, costituiscono un mezzo per sostenere tutti i sacerdoti, dal proprio parroco al più lontano. Basta anche una piccola somma ma donata in tanti”.