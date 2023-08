Scautismo: Jamboree, causa maltempo i 50mila partecipanti saranno trasferiti in luogo sicuro. Agesci, “costante contatto con nostra Ambasciata”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il servizio meteorologico coreano ha previsto un forte maltempo che interesserà SaeManGeum dove attualmente si sta svolgendo il 25° Jamboree (1-12 agosto), raduno mondiale degli scout, a partire dal pomeriggio di mercoledì 9 agosto e che si protrarrà fino a tutto giovedì 10 agosto. A seguito di questo evento, il Governo coreano insieme al Comitato organizzatore e ai vertici dello Scoutismo mondiale (Wosm) ha deciso di procedere con le operazioni di trasferimento dal sito del Jamboree durante la giornata di martedì 8 agosto, quindi un giorno prima che il maltempo raggiunga il campo a SaeManGeum. La partenza non si terrà in un clima di emergenza, ma in anticipo, proprio per consentire di svolgere serenamente queste operazioni con l’attenzione e i tempi necessari a garantire una uscita ordinata dal campo.

I membri del Contingente italiano, composto da 1.200 partecipanti, aderenti a Agesci e Cngei (che compongono la Federazione italiana dello Scautismo riconosciuta dalle Organizzazioni mondiali dello Scautismo) verranno trasferiti presso siti al chiuso, con servizi igienici e fornitura di pasti. Oggi, lunedì 7 agosto, il programma del Jamboree è operativo come i giorni passati e i ragazzi stanno vivendo le attività previste. Durante la giornata di domani 8 agosto, i partecipanti ricomporranno i propri zaini, smonteranno le tende e si avvieranno verso gli autobus che li porteranno presso il luogo destinato. Tutti i ragazzi e i capi – spiegano dall’Agesci che ha emesso un comunicato a riguardo – sono stati informati della situazione che hanno accolto con spirito positivo. I genitori sono a conoscenza e sono costantemente aggiornati. Il Governo coreano e l’organizzazione del Jamboree insieme al Comitato mondiale di Wosm sono al lavoro per la definizione dei dettagli del piano di uscita dal campo. “La situazione è in costante aggiornamento e ulteriori dettagli, saranno condivisi appena in nostro possesso”, afferma l’Agesci che è anche in costante contatto con l’Ambasciata italiana a Seul. Il Ministero degli Esteri Italiano ha attivato tutti i canali per garantire ai connazionali la giusta sicurezza. L’Agesci, vuole ringraziare mons. Fernando Reis, incaricato d’Affari della Nunziatura apostolica in Corea del Sud, per il sostegno e il supporto fornito al Contingente italiano. Il rientro del Contingente in Italia rimane programmato con gli stessi orari dei voli originariamente previsti. Il World Scout Jamboree è l’esperienza scout internazionale per antonomasia organizzata da Wosm, l’Organizzazione mondiale del Movimento Scout, che si tiene ogni 4 anni e che vede l’incontro fra gli scout e le guide provenienti da tutto il mondo in un unico luogo. Oltre 50.000 i partecipanti.