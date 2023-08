Scoutismo: Jamboree in Corea, Fis “contingente italiano ha lasciato il campo e si trova nella nuova destinazione”

Jamboree (Foto Fis)

Tutte le unità del Contingente italiano hanno lasciato il sito del Jamboree e i primi ragazzi partiti questa mattina sono già arrivati a destinazione. Le strutture che ospiteranno i ragazzi sono i dormitori del campus universitario di Incheon. Le operazioni di trasferimento si sono svolte in modo ordinato. I ragazzi stanno bene e continuano a vivere lo spirito del Jamboree. È quanto comunica la Fis, la Federazione italiana dello Scoutismo, che raggruppa le sigle scout di Agesci e Cngei, in una nota diffusa poco fa attraverso i canali social. Le operazioni di trasferimento sono cominciate già nella mattinata. Già distribuiti i pasti per oggi, mentre acqua e bottiglie con sali minerali sono sempre a disposizione per tutti quelli che attendono di salire sul pullman.

Il servizio meteorologico coreano, come noto, ha previsto un forte maltempo che dovrebbe interessare SaeManGeum, il sito dove attualmente si sta svolgendo il Jamboree, raduno mondiale degli scout, a partire dal pomeriggio di mercoledì 9 agosto, che si protrarrà fino a tutto giovedì 10 agosto. A seguito di questo evento, il Governo coreano insieme al Comitato organizzatore e ai vertici di Wosm (organismo mondiale dello scoutismo) ha deciso di procedere con le operazioni di trasferimento dal sito del Jamboree durante la giornata di oggi, 8 agosto, quindi un giorno prima che il maltempo raggiunga il campo a SaeManGeum.