Papa Francesco: ai sacerdoti di Roma, “il clericalismo può riguardare tutti, anche laici e operatori pastorali”

“Il clericalismo, lo sappiamo, può riguardare tutti, anche i laici e gli operatori pastorali”: è un’osservazione contenuta nella lettera che Papa Francesco ha inviato ai sacerdoti della diocesi di Roma. “Si può assumere infatti ‘uno spirito clericale’ nel portare avanti i ministeri e i carismi, vivendo la propria chiamata in modo elitario, chiudendosi nel proprio gruppo ed erigendo muri verso l’esterno, sviluppando legami possessivi nei confronti dei ruoli nella comunità, coltivando atteggiamenti boriosi e arroganti verso gli altri”, spiega il Pontefice. E “i sintomi – avverte il Santo Padre – sono proprio la perdita dello spirito della lode e della gratuità gioiosa, mentre il diavolo s’insinua alimentando la lamentela, la negatività e l’insoddisfazione cronica per ciò che non va, l’ironia che diventa cinismo”. Ma così, evidenzia Francesco, “ci si fa assorbire dal clima di critica e di rabbia che si respira in giro, anziché essere coloro che, con semplicità e mitezza evangeliche, con gentilezza e rispetto, aiutano i fratelli e le sorelle a uscire dalle sabbie mobili dell’insofferenza”.