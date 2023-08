Papa Francesco: ai giornalisti, “tanti giovani angosciati, depressi, ma non solo psicologicamente… Il problema attuale del suicidio”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

“Oggi il suicidio giovanile è importante, è importante il numero. Ce ne sono. I media non lo dicono tanto, perché non si informa sui media”. parlando con i giornalisti sul volo di ritorno dalla Gmg di Lisbona, Papa Francesco ha parlato del disagio giovanile. “Qui sono rimasto in dialogo con i giovani – non nella Confessione – ho approfittato per dialogare – ha raccontato -. Un bravo ragazzo mi ha detto: ‘Posso farti una domanda? Cosa pensa del suicidio?’. Parlava non una nostra lingua, ma ho capito bene e abbiamo cominciato a parlare del suicidio. E alla fine mi ha detto: ‘Grazie, perché l’anno scorso io ero indeciso se farlo o non farlo’”. Il Pontefice ha avvertito: “Tanti giovani angosciati, depressi, ma non solo psicologicamente… poi in alcuni Paesi che sono molto molto esigenti nell’università, i giovani che non riescono a ottenere la laurea o a trovare lavoro si suicidano, perché sentono una vergogna molto grande. Non dico che sia una cosa di tutti i giorni, ma è un problema. È un problema attuale. È una cosa che succede.