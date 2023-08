Gmg Lisbona: Bulgaria, incontro a Malcika. Mons. Kavalenov (Nicopoli), “giovani hanno sete del Vangelo e di sentirsi parte viva della comunità cattolica anche se piccola”

(Foto: diocesi di Nicopoli)

In contemporanea alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, 120 giovani cattolici bulgari che non hanno potuto recarsi in Portogallo si sono riuniti a Malcika, nella parrocchia di Sant’Anna per seguire insieme l’incontro con il Santo Padre. Via Crucis e processione con i patroni della Gmg, catechesi e lavori in gruppo hanno caratterizzato il programma ma anche le video chiamate con il gruppo bulgaro presente a Lisbona – altri 130 ragazzi guidati dal vescovo ausiliare di Sofia, mons. Rumen Stanev. In diretta sono stati seguiti l’accoglienza del Papa, la veglia e la messa conclusiva.

“Abbiamo vissuto giorni bellissimi, caratterizzati da quell’unica gioia e entusiasmo che creano le Gmg anche se eravamo lontani da Lisbona”, racconta al Sir mons. Strahil Kavalenov, vescovo di Nicopoli. Per molti giovani bulgari – spiega – per ragioni finanziarie e per la mancanza di ferie non è stato possibile andare a Lisbona e l’incontro a Malcika è stata una bellissima occasione per loro per ascoltare i messaggi del Papa e condividere la propria fede e i valori cristiani”. E aggiunge: “I giovani cattolici bulgari hanno sete del Vangelo e di sentirsi parte viva della comunità cattolica anche se piccola”. La notizia della prossima Gmg a Seoul è stata accolta a Malcika con grida di gioia e, anche se lontana, la Gmg rimane un momento importante per i giovani bulgari. Non è mancato anche il gesto di misericordia: i ragazzi hanno visitato anziani malati e hanno portato dei prodotti alimentari mentre alcuni hanno ricevuto anche la comunione. “Su richiesta dei ragazzi cercheremo di fare prima del Natale un incontro nazionale giovanile per rivivere le giornate di Lisbona, ormai tutti insieme, il gruppo bulgaro presente in Portogallo e quello dei ragazzi rimasti a casa”, spiega al Sir padre Salvatore Frascina, organizzatore principale dell’evento. “Erano così contenti – aggiunge – che non hanno dormito per tre notti e quando si congedavano da Malcika si vedeva la tristezza nei loro occhi”. Non è la prima volta che i giovani cattolici bulgari organizzano un incontro giovanile parallelo alla Gmg: è successo nel 2008 per quella di Sydney e nel 2013 per quella di Rio, destinazioni lontane e molto costose per il Paese più povero dell’Ue. Molto bella è stata anche l’improvvisata tendopoli a Malcika affittata dall’esercito bulgaro mentre gli organizzatori ringraziano la Conferenza episcopale degli Stati Uniti per il sostegno economico.