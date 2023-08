Incendi in Sicilia: Aci San Filippo, stasera la comunità parrocchiale celebra messa all’esterno di una fabbrica costretta a chiudere

(Foto: diocesi di Acireale)

Il vasto incendio che ha interessato la zona dell’acese martedì 25 luglio scorso ha particolarmente colpito abitazioni e aziende. Ad Aci San Filippo (diocesi di Acireale) una delle maggiori imprese, sita in via Alfredo Agosta, è stata interessata dal fuoco e ha costretto il proprietario alla chiusura dello stabilimento e alla parziale sospensione della produzione creando dei disagi all’intero indotto.

La comunità parrocchiale di Aci San Filippo per esprimere vicinanza all’imprenditore celebrerà una santa messa stasera, alle ore 19, all’esterno della fabbrica. Per l’occasione saranno portati sul luogo il simulacro e le reliquie di Sant’Antonio da Padova, protettore del quartiere Reitana dove ricadono l’azienda e la chiesetta dedicata al Santo.

Don Roberto Strano, parroco della basilica San Filippo d’Agira, dalla quale dipende la chiesa Sant’Antonio da Padova, così si esprime: “C’è chi ha perso sia la casa che il lavoro e noi vogliamo portare speranza. Nel segno della fraternità desideriamo stare vicini alle famiglie ed ai lavoratori in difficoltà che hanno subito danni ed anche vogliamo condividere l’amore per la verità e la giustizia. Mettiamo in atto le misure di prevenzione che sono strumenti di civiltà e invitiamo alla conversione coloro che commettono reati contro l’umanità. Custodiamo la nostra casa comune”.