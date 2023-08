Solidarietà: Fonte Ismaele e Medicina solidale visitano anziani e famiglie italiane e di migranti in difficoltà. Prosegue lo “Sportello per persone sole”

Sono in programma per oggi a Roma, alle 16.30 nel Centro anziani di via del Campo 48, le visite mediche e la fornitura gratuita di medicinali a persone anziane che vivono sole, nuclei familiari italiani e di migrati in difficoltà economica e sociale. Un’iniziativa organizzata e gestita da medici e volontari delle associazioni Fonte d’Ismaele e Medicina solidale che presenteranno anche l’iniziativa “Sportello per persone sole”, portata avanti per tutto il mese di luglio nella sede di Medicina solidale del quartiere capitolino di Tor Bella Monaca, e che fino al 14 agosto si svolgerà nella sede di Fonte Ismaele in via Chiovenda, nel quartiere Tuscolano, aperto dalle 9 alle 17 ma consultabile anche attraverso il numero di telefono 349.3308788. “Il disagio non va in vacanza e anzi nel periodo estivo si moltiplica. Per questo abbiamo deciso di avviare la nuova esperienza dello sportello per le persone sole”, afferma Lucia Ercoli, coordinatrice delle due associazioni, che aggiunge: “Un segno di vicinanza con chi vive la solitudine che spesso si trasforma in una patologia che colpisce soprattutto le persone anziane e chi vive ai margini della nostra città”.