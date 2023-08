NextGenerationEu: l’Italia presenta richiesta per rivedere il suo Pnrr e aggiungere un capitolo RePowerEu

“Oggi l’Italia ha presentato alla Commissione una richiesta per modificare il suo piano di ripresa e resilienza (Pnrr), a cui vuole aggiungere anche un capitolo RePowerEu”. La conferma viene da Bruxelles. Il capitolo RePowerEu proposto dall’Italia “comprende varie riforme, tra cui lo sviluppo delle energie rinnovabili, il potenziamento delle competenze verdi sia nel settore pubblico che in quello privato, il miglioramento della produzione di biometano”. Il capitolo comprende anche tre aree principali comprendenti diversi investimenti, in particolare legati al potenziamento delle reti energetiche, all’efficienza energetica e alle filiere strategiche. “L’Italia ha proposto di rivedere 144 investimenti e riforme relativi alle sei aree tematiche del piano (le cosiddette ‘missioni’). Riguardano la digitalizzazione e la competitività, la transizione ecologica, la mobilità sostenibile, l’istruzione e la ricerca, l’inclusione e la coesione, la salute”.

“La richiesta dell’Italia di modificare il proprio piano si basa – spiega la Commissione europea – principalmente sulla necessità di tenere conto dei recenti venti contrari globali come l’elevata inflazione e i vincoli della catena di approvvigionamento”. Lo stanziamento dell’Italia nell’ambito del capitolo RePowerEu in termini di nuove sovvenzioni è di 2,76 miliardi di euro”. Ora la Commissione “valuterà se il piano modificato soddisfa ancora i criteri di valutazione delineati nel regolamento Rrf. Se la valutazione della Commissione è positiva, presenterà una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificata per riflettere le modifiche al piano italiano. Il Consiglio avrà quindi fino a quattro settimane per approvare la valutazione della Commissione”.