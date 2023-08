Gmg Lisbona: i pellegrini hanno lasciato i luoghi puliti. Il ringraziamento della parrocchia del Centro di Santo Antonio

Un ringraziamento pubblico per lo stato in cui i pellegrini hanno lasciato gli spazi usati per la Giornata mondiale della gioventù: a indirizzarlo ai giovani che hanno attraversato in lungo e largo la capitale portoghese è la parrocchia di Santo António, sita nel cuore cittadino, e che ricomprende nel suo territorio, ampio 1,49 km², i luoghi teatro dei grandi raduni della Gmg. Il Consiglio parrocchiale di Santo António è responsabile della pulizia urbana di questi spazi, e – riferiscono i media portoghesi – con quasi un milione di giovani arrivati per l’accoglienza di Papa Francesco e la Via Crucis del 3 e del 4 agosto, “è stato con sorpresa e grande piacere che i nostri servizi di Pulizia Urbana hanno verificato che le strade, i marciapiedi e gli spazi verdi erano relativamente puliti e poco deteriorati, nei giorni successivi agli eventi”. “I nostri servizi sono stati rafforzati, sia nel numero che nei turni”, afferma Vasco Morgado, presidente della parrocchia di Santo António, “per poter dare una risposta reale ed efficace a quanto atteso, anche sulla base delle esperienze di altri avvenimenti che accadono in parrocchia”. Ma la realtà si è rivelata diversa e la situazione che i servizi del Consiglio hanno riscontrato, dopo che i pellegrini avevano lasciato le strade, “differiva poco da una giornata più complicata nella vita normale di questa zona della città”. La parrocchia di Santo António attribuisce la situazione “ad un alto grado di civiltà, educazione e rispetto da parte delle migliaia di pellegrini”.