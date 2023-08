Incendi in Sardegna: Coldiretti, “centinaia di ettari a fuoco. Foraggi e piante di agrumi bruciati”

“Centinaia di ettari di terreno sono andati a fuoco a causa degli incendi che hanno devastato la Sardegna colpendo aziende agricole ed allevamenti con foraggi e piante di agrumi bruciati, senza dimenticare i danni a mezzi agricoli e impianti di irrigazione, elettrici e pompaggio”. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli incendi divampati nella costa orientale della Sardegna, “favoriti dal vento che non sembra fermarsi, mettendo a rischio agricoltura, turismo e l’incolumità delle persone con evacuazioni forzate”. “Se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal clima anomalo con alte temperature, a preoccupare – sottolinea Coldiretti – sono la disattenzione e l’azione dei piromani con il 60% degli incendi che si stima sia causato in Italia volontariamente. Ci vorranno anni – precisa l’associazione – prima che le piante da frutto distrutte possano tornare a produrre con danni ambientali ed economici per le aziende”. Coldiretti è impegnata in una azione di monitoraggio e di sostegno alle aziende colpite “ma – viene evidenziato – è anche importante l’azione di prevenzione e di attenzione. Nella lotta agli incendi è determinante la velocità di azione e sono proprio gli agricoltori sul territorio che costituiscono – conclude Coldiretti – una rete naturale e diffusa di sorveglianza, senza la quale il conto delle devastazioni sarebbe molto più pesante, ma che li espone anche a gravi rischi, specie in una situazione dove la siccità e le alte temperature favoriscono l’espandersi rapido delle fiamme”.