Papa Francesco: ai giornalisti, “la mia salute va bene”

“La mia salute va bene. I punti me li hanno tolti, faccio una vita normale, porto una fascia che devo portare per due tre mesi per evitare una eventuale ‘eventrazione’ (nel linguaggio medico: protrusione dei visceri addominali, ndr) fino a quando i muscoli saranno più forti”. Lo ha detto Papa Francesco, sul volo di ritorno dalla Gmg di Lisbona, parlando con i giornalisti. “La vista. In quella parrocchia ho tagliato il discorso perché c’era una luce davanti e non potevo leggere, mi veniva la luce e per questo ho tagliato”, ha spiegato.