Papa in Portogallo: Mattarella, “messaggio di speranza, condivisione e fraternità richiama a rinnovato impegno per dialogo, giustizia e rispetto dignità umana”

“In un mondo sconvolto dalla guerra, il profondo messaggio di speranza, condivisione e fraternità suscitato dal dialogo con i giovani, richiama ciascuno di noi individualmente e la comunità internazionale nel suo complesso a un rinnovato impegno a favore del dialogo, della giustizia e del rispetto – in ogni circostanza – della dignità umana”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Francesco in occasione del rientro dal viaggio apostolico in Portogallo, dove ha partecipato alla 37ª Giornata mondiale della gioventù svoltasi a Lisbona e ha fatto visita al santuario mariano di Fatina.

“Al rientro dal suo viaggio in Portogallo desidero rivolgerle, a nome del popolo italiano e mio personale, il più cordiale saluto”, il pensiero del Capo dello Stato: “Voglia accogliere, Santità, vivissimi auguri di benessere per la sua persona e di proficua prosecuzione del suo altissimo magistero”.