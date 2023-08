Gmg Lisbona: don Lucconi (Latina), “brillare, ascoltare e non temere: la missione per i giovani data da Papa Francesco”

“Brillare, ascoltare e non temere: tre verbi di Papa Francesco che sintetizzano una missione per i giovani, in special modo, e per la Chiesa tutta unita a Pietro. Per noi, così vicini a Roma ci prepariamo al Giubileo dei Giovani per cercare di fare brillare la Chiesa con la luce dei giovani”. Così, al Sir, don Paolo Lucconi, direttore dell’Ufficio della Pastorale Giovanile della diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, commenta ‘a caldo’ la Gmg che si è chiusa ieri a Lisbona con la messa finale, celebrata da Papa Francesco, l’annuncio del Giubileo dei giovani a Roma nel 2025 e della prossima Gmg in Corea del Sud nel 2027. “Obrigado, è ciò che tutti i partecipanti sentono oggi nel cuore, ringraziamento e restituzione di tutto il bene ricevuto e di tutto il bene che possiamo donare nella gioia per vivere in Francesco il suo sogno di pace”, aggiunge don Lucconi che ha guidato il gruppo diocesano con don Paride Bove e don Flavio Calicchia. Il servizio di Pastorale giovanile del Lazio ha portato a Lisbona oltre 1.300 pellegrini.