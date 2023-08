Papa in Portogallo: ai giornalisti, “a Fatima ho pregato la Madonna per la pace”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Ho pregato, ho pregato. Ho pregato la Madonna e ho pregato per la pace. Non ho fatto pubblicità. Ma ho pregato. E dobbiamo continuamente ripetere questa preghiera per la pace. Lei nella prima guerra mondiale aveva chiesto questo. E io questa volta (questo) ho chiesto alla Madonna. E ho pregato. Non ho fatto pubblicità”. Lo ha detto ieri Papa Francesco sul volo di ritorno da Lisbona, dove ha presieduto la Giornata mondiale della gioventù, spiegando ai giornalisti, tra le altre cose, perché ha scelto di pregare in silenzio nel santuario.