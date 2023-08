Gmg Lisbona: positivo bilancio per la Pastorale giovanile latinoamericana. Padre Antunes, “giovani saranno i primi a vivere la Chiesa sinodale di Papa Francesco”

(Foto: Celam)

La partecipazione dell’équipe della Pastorale giovanile dell’America Latina e dei Caraibi alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona ha avuto un bilancio positivo. Essa è stata segnata da due eventi significativi: da un lato, l’Eucaristia della Pastorale giovanile dell’America Latina e dei Caraibi celebrata il 2 agosto nel Parque Urbano da Quinta da Granja, con la partecipazione di oltre 2.000 giovani, 40 vescovi e quasi 200 sacerdoti, oltre a decine di religiosi e religiose; dall’altro, la presenza permanente e l’accompagnamento alla Fiera delle vocazioni, dove la Pastorale giovanile latinoamericana aveva uno stand.

Padre Fabio Antunes do Nascimento, responsabile della delegazione, ha affermato: “Alla fine della Gmg, valutiamo che questo evento è stato molto positivo per il lavoro che abbiamo svolto come équipe della Pastorale giovanile latinoamericana”. Secondo il sacerdote brasiliano, “la partecipazione dei giovani latinoamericani è stata massiccia ed espressiva”, e “questo ci incoraggia perché rafforza il cammino che stiamo facendo come Chiesa in America Latina e apre orizzonti verso il futuro: consolidare il lavoro della pastorale giovanile nel continente, rafforzare i gruppi e la base, soprattutto nella prospettiva che i giovani saranno i primi a vivere la Chiesa sinodale che Papa Francesco ci chiede”.