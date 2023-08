Solidarietà: Cagliari, nella chiesa di Sant’Agostino stasera giovani musicisti a sostegno del Libano

Nomi di spicco ad inaugurare la rassegna “Itinerari letterari e storici dell’identità sarda – Festival internazionale della lettura sociale ‘DiVerso’”, giunta alla settima edizione, avviata con la Masterclass della violinista Germana Porcu Morano. Lo rende noto “il Portico”, settimanale della diocesi di Cagliari.

Ad inaugurare la rassegna il concerto sinfonico tenuto da giovani talenti provenienti anche dall’Est Europa e dall’orchestra “Shardana”», diretta dal maestro Raimondo Mameli.

Un’iniziativa realizza grazie al patrocino e contributo del comune di Cagliari, assessorato della Cultura e spettacolo, alla partecipazione di numerose associazioni, al sostegno del gruppo “Europa DomoVip”, con la partecipazione straordinaria, come solista, del maestro Bruno Canino.

Con la VII rassegna, la “Casa Rosa” persegue le sue finalità sociali, valorizzando giovani talenti e professionisti dell’Isola attraverso uno scambio internazionale di esperienze e competenze. Con l’inaugurazione programmata stasera alle 20, nella chiesa di Sant’Agostino a Cagliari, la “Casa Rosa”, spiega “il Portico”, devolve una parte del ricavato a sostegno dell’iniziativa “Un euro per una matita”, che il Movimento dei Focolari, insieme a “Link- legami di fraternità” e “Azione famiglie nuove”, sta portando avanti.

Una parte del ricavato serve a sostenere un progetto volto a colmare il vuoto educativo, economico e sociale che questo Paese sperimenta da diversi anni a questa parte.

L’iniziativa prevede la possibilità di donare una piccola cifra, ma anche di unire le forze coinvolgendo amici e colleghi per far di più per questi bambini bisognosi. Il ricavato è devoluto, tramite Afn, a sostegno dei bambini libanesi accolti attraverso il centro sociale “Together” presso il Vicariato apostolico dei Latini in Libano con cui Afn collabora.

Attualmente sono 70 i bambini che lo frequentano e una cinquantina le famiglie bisognose a cui si offre assistenza sociale, supporto psicologico, servizio medico, attività ricreative e formative, scolarizzazione e alimentazione.