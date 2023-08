Madre Elvira Petrozzi: Fadda (Apg23), “donna tenace, coraggiosa, dalla fede incrollabile, che ha salvato migliaia di persone dall’inganno della droga”

“Intendo esprimere a nome di tutta la Papa Giovanni la vicinanza e le condoglianze alla Comunità Cenacolo per la morte di madre Elvira. Donna tenace, coraggiosa, dalla fede incrollabile, che ha salvato migliaia di persone dall’inganno della droga. Ringraziamo anche noi il Signore per questa vita così preziosa che ha aiutato tante vite a risorgere”. È quanto dichiara Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23), alla notizia della morte, ieri, di madre Elvira Petrozzi, fondatrice della Comunità Cenacolo.

“Suor Elvira era una delle ultime figure carismatiche legate al mondo della lotta alle dipendenze, come don Oreste Benzi – continua Fadda -. Tra le nostre Comunità c’è sempre stata una stima reciproca ed una collaborazione che sono certo continuerà per dare speranza a tante persone emarginate”.