Nigeria: Acs, nello Stato del Niger rapiti un sacerdote e un seminarista

In Nigeria, nello Stato del Niger, soggetti non identificati hanno rapito un sacerdote, don Paul Sanogo, e il seminarista Melchior, entrambi della chiesa cattolica San Luca di Gyedna, Garam Ward, nel territorio dell’amministrazione locale di Tafa. Il sequestro, riferisce Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs), si sarebbe verificato nelle prime ore di giovedì 3 agosto. Il vescovo di Minna, mons. Martin Igwe Uzoukwu, ha chiesto preghiere per don Paul e per il seminarista Melchior. Il portavoce del comando della polizia dello Stato del Niger, Wasiu Abiodun, ha confermato il rapimento, aggiungendo che squadre tattiche di polizia sono state inviate sul posto. “Agli altri seminaristi è stato consigliato di trasferirsi temporaneamente”, ha aggiunto Abiodun. Aiuto alla Chiesa che soffre auspica, “a fronte dell’ennesimo attacco al clero nigeriano, che le forze di polizia intensifichino gli sforzi per restituire i religiosi alle proprie famiglie e per assicurare quanto prima alla giustizia i responsabili”.