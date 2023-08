Papa in Portogallo: arrivato al parco delle confessioni

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La terza giornata del Papa in Portogallo comincia dal Parco delle confessioni, allestito nel giardino Vasco da Gama, nel quartiere di Bélem. Tra la distesa dei confessionali in legno, in file ordinate sulla grande spianata verde per garantire la riservatezza dei ragazzi e dei loro rispettivi confessioni, ce n’è uno speciale: è quello dove troverà il posto Francesco, che amministrerà il Sacramento della confessione ad alcuni ragazzi. Dopo il fiume dei 500mila giovani che hanno affollato ieri sera, per la cerimonia di accoglienza, il Parque Eduardo VII, con il loro chiasso molto apprezzato da Bergoglio, oggi è il giorno del raccoglimento e dell’intimità, che culminerà con la Via Crucis di stasera, uno dei momenti più attesi dal “popolo” giovane delle Gmg.