Gmg Lisbona: A Sua immagine, speciale sulla Via Crucis di Papa Francesco

La Via Crucis presieduta da Papa Francesco nel Parco Edoardo VII sarà seguita da A sua Immagine, condotta da Lorena Bianchetti. A commentare le 14 stazioni tutte centrare sulle sfide, i dolori, le problematiche dei giovani, e l’intenso discorso del Papa ci saranno l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, don Giordano Goccini, parroco di Novellara (Reggio Emilia, e alcuni giovani.

La trasmissione, in onda stanotte alle 00.10 su Rai Uno, presenterà alcuni servizi filmati che ripercorreranno i momenti salienti della Gmg: la cerimonia di accoglienza, le catechesi, le confessioni, la storia di un giovane che si è confessato con il Papa e la storia di avvicinamento alla fede di una giovane presente a Lisbona. I collegamenti con Paolo Balduzzi con i tanti giovani presenti nel Parco Edoardo VII restituiranno quel clima di partecipazione e profondità spirituale caratteristico di una Via Crucis.

Il racconto della Gmg continuerà nella puntata di domani, in diretta da Lisbona dalle 16. Lorena Bianchetti, in diretta dal Campo da Graça, terreno del parco del Tago, intervisterà alcuni pellegrini, accompagnati da don Giordano Goccini. Assieme a loro si respirerà l’attesa per la veglia con il Papa e verranno ripercorsi alcuni eventi fondamentali della Gmg: “Capiremo meglio in che modo durante la Gmg si fa esperienza del Vangelo. Cercheremo di comprendere anche come la cura del creato, la fratellanza, la pace e altri grandi temi, su cui il pontefice invita a riflettere, riguardino le giovani generazioni”, si legge nella nota di presentazione del programma. Paolo Balduzzi racconterà le storie e le emozioni dei ragazzi che si preparano per partecipare alla veglia. A seguire “Le Ragioni della Speranza”, con don Giordano Goccini e l’incontro con alcuni giovani pellegrini provenienti da altri Paesi, come Russia, Cambogia, Terra Santa.