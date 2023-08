Papa Francesco: “non sono maturi i tempi per un Concilio Vaticano III”

“Non sono maturi i tempi per un Concilio Vaticano III”, che tuttavia “non è nemmeno necessario”, visto che “non è ancora stato attuato il Vaticano II”. A dichiararlo è il Papa, in un’intervista rilasciata alla rivista spagnola “Vida nueva”. Interpellato sulle riforme, Francesco puntualizza: “Non ho ancora osato porre fine alla cultura di corte in Curia”. A proposito dei giovani, secondo il Papa, oltre ad una eccessiva rigidità nella Chiesa, è dannosa anche “una pastorale ideologica di sinistra o di destra. Ho paura dei gruppi giovanili intellettuali, di chi chiama i giovani a riflettere e poi li riempie di idee strane”. Anche nei seminari, secondo Francesco, “abbiamo bisogno di seminaristi normali, con i loro problemi, che giocano a calcio, che non vadano nei quartieri a dogmatizzare”. Di qui la necessità di “smascherare i profeti di confusione. Tutte queste proposte di ‘lattosio cattivo’ devono essere abbassate con argomentazioni chiare”.