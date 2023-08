Diocesi: Acerenza, domani e domenica un incontro per tutti i giovani che non sono potuti andare a Lisbona

In questi giorni a Lisbona, da tutti i Paesi del mondo, sono giunti tantissimi giovani per incontrare Papa Francesco e celebrare insieme, nel segno della speranza cristiana, la Giornata mondiale della gioventù. Moltissimi, però, sono rimasti nelle loro parrocchie: perciò, l’arcivescovo di Acerenza, mons. Francesco Sirufo, e l’équipe di Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Acerenza hanno lanciato l’iniziativa “Lisbona feat Acerenza” che si svolgerà presso il Santuario di Monte Belvedere a Oppido Lucano.

Sabato 5 e domenica 6 agosto, a livello diocesano, si vivrà “a distanza” l’incontro dei giovani: un momento di preghiera e di festa che culminerà con la veglia del Papa a Lisbona, seguita sul grande schermo.

La diretta della veglia, vissuta insieme, nello stile della Gmg, permetterà, a quanti sono rimasti in diocesi di partecipare all’incontro e di vivere l’esperienza della condivisione, della preghiera e della festa in comunione con tutti i giovani e il Papa radunati a Lisbona.

L’attesa della veglia sarà animata da Alex Cadili, giovane musicista genovese, che con il suo concerto “Il buio non esiste” aiuterà a riflettere sull’importanza del dono della fede nella vita e nella storia dei nostri giovani.

La domenica, mons. Francesco Sirufo concluderà l’evento con la celebrazione eucaristica e il mandato ai giovani per un impegno di animazione e riscatto della speranza nelle piccole comunità cristiane lucane.