Diocesi: Campobasso, stasera a Bojano l’inaugurazione della mostra “Il realismo europeo nella pittura moderna”

Il palazzo antico episcopio ospiterà da oggi al 20 agosto una mostra di quadri appartenenti a varie correnti pittoriche del realismo europeo. Patrocinata dal comune di Bojano e dall’arcidiocesi di Campobasso-Bojano, la mostra “Il realismo europeo nella pittura moderna” sarà inaugurata stasera, alle ore 18. L’evento è stato promosso dalla grande comunità molisana che vive all’estero, in particolare nell’America del Nord, ad opera dell’Associazione Maca (Molise Ancestry Cultural Association) che mira ad incrementare il rapporto affettivo, culturale ed economico con la regione di origine, il Molise. Dell’Associazione – nata grazie al grande impegno di Vincenzo Del Riccio, residente da molti anni a Toronto (Canada) – fanno parte molti corregionali che si sono distinti per la loro attività professionale e per la sensibilità e l’attenzione data ai molisani nel mondo e al rapporto con la propria terra di origine.

Il presidente onorario dell’Associazione Maca è mons. Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Boiano. Il coordinatore attuale è Franco Narducci, residente a Zurigo in Svizzera.

La mostra, che sarà inaugurata stasera, e le altre esposte in vari comuni molisani stanno dando continuità al Progetto Magma (Molise Ancestry Gallery of Modern Art). Si tratta della riproduzione di capolavori della pittura moderna, presentati in singole mostre di 45-50 riproduzioni dedicate al pittore o ai pittori prescelti, oppure ai movimenti pittorici. Tutte le riproduzioni sono state donate da imprenditori e persone di origine molisana residenti maggiormente negli Usa ed in Canada.

All’inaugurazione di stasera interverranno mons. Bregantini, il sindaco di Bojano, Carmine Ruscetta, l’assessore alla Cultura del comune di Bojano, Raffaella Columbro, e Vincenzo Del Riccio. L’ingresso è libero.