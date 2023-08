Gmg Lisbona: mons. Moraglia (Venezia), “incontrare il Signore per vivere il creato come incontro fra gli uomini e con Dio”

foto da screenshot videomessaggio su FB

“Ragazze e ragazzi sto arrivando, sto raggiungendo l’aeroporto. Ci vedremo presto ed è una bella giornata quella che avete davanti, una giornata di riconciliazione che è un po’ il senso della croce della Gmg da tanti anni”. Si apre così il videomessaggio del patriarca di Venezia Francesco Moraglia, in partenza per Lisbona, ai giovani della diocesi in attesa dell’incontro con il Papa. “Incontrare il Signore perché il creato sia vissuto proprio come realtà che ci viene da Lui, che consegna alle nostre responsabilità soprattutto nei confronti dei più poveri e delle generazioni future”, prosegue Moraglia.

“Avete davanti tutta la vita, non avete davanti un passato che vi lega a scelte precedenti, siete la generazione – afferma – che può mettere in cantiere un futuro in cui il creato è come Dio voleva nell’atto del donarcelo: un incontro tra gli uomini e con Dio”.

“La riconciliazione di oggi è proprio questo incominciare dal Signore per avere uno sguardo purificato e poter donare il creato che viviamo come luogo di comunione. La messa, il Papa gli incontri che avremo in questi giorni: ringraziamo il Signore di questo grande dono che è la Gmg”, conclude il patriarca di Venezia.

http://https://www.facebook.com/gente.veneta/videos/1871797843218172