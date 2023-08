Gmg Lisbona: 26 giovani con disabilità presenti con l’associazione Maria Madre Nostra di Pistoia

(Foto SIR)

L’associazione Maria Madre Nostra di Pistoia sta vivendo l’esperienza della Gmg a Lisbona con un gruppo di 88 giovani, di cui 26 con disabilità. “La bellezza di questa esperienza è proprio lo scambio di doni che avviene in questo gruppo – dice don Diego Maria Pancaldo -. Una reciprocità, un arricchimento reciproco che aiuta tutti a scoprire più a fondo la bellezza, la gioia e la ricchezza del Vangelo. L’aspetto sorprendente per me in questo anno è stata l’adesione di tanti giovanissimi che frequentano il liceo dove insegno. Mai come quest’anno è stata così intensa. Questo mi pare per tutti un segno di speranza. Il mondo della disabilità può svolgere un importante ruolo per aiutare i giovani a scoprire la bellezza di Cristo”.