Diocesi: Savona, stasera alle Fornaci la serata “In veglia con Maria”

Stasera, alle ore 21, nella chiesa Santa Maria della Neve, nel quartiere Fornaci, a Savona, la serata di preghiera “In veglia con Maria” aprirà il programma dei riti religiosi per la festa patronale di Nostra Signora della Neve. Sabato 5 agosto, alle 21,30, la statua della Vergine arriverà dal mare e sbarcherà allo Scaletto dei pescatori: l’approdo sarà curato dal comitato della Festa del mare “Burgu de Furnaxi”.

Seguiranno la processione per le vie del borgo, la messa sul sagrato della chiesa, intorno alle 22, e la visita guidata alla parrocchiale stessa. L’associazione Judax Agorà porterà i partecipanti ad ammirare l’affresco sulla volta raffigurante il “Miracolo della neve” e dipinto nel 1928 dall’astigiano Giovanni Rovero. Inizialmente prevista il 29 luglio, la benedizione del mare e delle imbarcazioni è stata rinviata al 12 agosto sempre alle ore 11 presso lo Scaletto.

Tra le novità che riguardano la Festa del Mare la diocesi di Savona-Noli, in una nota, cita il concerto all’alba dell’Ensemble Rossini domenica 13 agosto alle 5,45 allo Scaletto e l’esposizione mercato “Artigianando on the Road”, organizzata da Comune e Confcommercio, sabato 26 agosto dalle 15 alle 23 in via Giuseppe Saredo.