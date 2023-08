Gmg Lisbona: le Scolte del gruppo Scout di Moie alla Giornata mondiale con il gruppo delle diocesi di Jesi e Senigallia

(Foto Parrocchia Maiolati Spontini)

Le Scolte del gruppo Scout di Moie (Ancona) sono alla Gmg a Lisbona con il gruppo della diocesi di Jesi e della diocesi di Senigallia. In questi giorni si sono recate in pellegrinaggio a Fatima e hanno partecipato alla messa ufficiale di apertura della Gmg presieduta dal card. Manuel Clemente, patriarca di Lisbona, che ha commentato il tema scelto: “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1, 39): la citazione biblica, proveniente dal Vangelo di San Luca, che apre il racconto della Visitazione. Presenti anche alle catechesi “Rise Up” e alla cerimonia di accoglienza del Papa. Partite da Maiolati Spontini, di cui Moie è frazione, “queste ragazze – spiegano dalla parrocchia – hanno fortemente desiderato prendere parte a questa esperienza con i giovani di tutto il mondo: la Giornata mondiale della gioventù è stata istituita da san Giovanni Paolo II nel 1985 e da allora rappresenta un momento di fede, di incontro e condivisione per milioni di persone in tutto il mondo”.