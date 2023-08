Gmg Lisbona: card. Zuppi (Cei), “il mondo si può cambiare, così non ha futuro”

“Dobbiamo dare molta fiducia e aiutare a capire che il mondo si può cambiare, che questo mondo così non ha futuro. Il protagonismo non serve per sé, ma serve per gli altri. Troviamo noi stessi quando impariamo finalmente a volere bene agli altri”. Lo dice il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, in un’intervista ai canali web dell’arcidiocesi di Milano: “La Gmg apre il cuore. Si vede in tanta passione, in tanto entusiasmo, in tanta gioia, in tante fragilità ovviamente. Apre il cuore e credo che ci aiuta anche a dare fiducia – aggiunge il cardinale – e a credere che questo mondo davvero si può cambiare con passione, con entusiasmo, andando in fretta come come ha chiesto Papa Francesco”.