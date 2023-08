Gmg Lisbona: mons. Tasca (Genova), “non crediamo solo alle nostre debolezze ma guardiamo all’amore di Dio”

L’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, ha presieduto oggi la celebrazione penitenziale con i giovani genovesi e liguri nella parrocchia di San Jose ad Algueirao Mem Martins. Il presule ha offerto una breve riflessione sul sacramento della riconciliazione, soffermandosi sulla necessità di non pensare subito ai peccati, ma riconoscere per prima cosa la misericordia del padre. “A volte crediamo di più alle nostre fragilità, debolezze, ai nostri peccati e non spendiamo molte energie a chiedere a Dio di aiutarci a ricordare che ci vuole bene”. A questo primo aspetto ha voluto poi aggiungerne un secondo sul quale meditare guardando “alle comunità e alla chiamata ad essere uniti per condividere le debolezze, non tenerle per sé ma vivere insieme le fatiche, le debolezze per essere capaci di affrontarle”. “Chiediamo al Signore – ha detto – che doni la grazia di sentirci sempre amati e di vivere con le nostre comunità le fatiche della nostra vita”. Subito dopo le confessioni con tanti sacerdoti che si sono distribuiti nel sagrato e negli spazi intorno alla chiesa, mentre all’interno proseguiva la preghiera di adorazione. A confessare anche mons. Tasca e l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano.