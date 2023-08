Giovanni Paolo I: Musal, domani a Canale d’Agordo nuovo appuntamento della rassegna estiva dedicata al beato con un incontro con lo scrittore Bortoluzzi

Domani un nuovo appuntamento della rassegna estiva dedicata a beato Papa Giovanni Paolo I. Il Musal-Museo Albino Luciani affronta nuovamente il legame tra libri e montagna con l’appuntamento di sabato 5 agosto presso la Sala Emigranti di Canale d’Agordo (Belluno) con lo scrittore Antonio Bortoluzzi che presenterà il suo libro “Montagna madre – Trilogia del Novecento” (Edizioni Biblioteca dell’Immagine).

L’incontro, organizzato dalle biblioteche della Valle del Biois in collaborazione con la Fondazione Papa Luciani e la Fondazione Benetton, sarà anche l’occasione per una riflessione più ampia sulla montagna e su come viverla, sulla sua importanza e sulla sua presenza e ispirazione anche nelle opere di Enzo Demattè.

Ffino al 10 settembre a Canale d’Agordo è visitabile la mostra “Finestre in Val del Biois. Enzo Demattè. Note, racconti, poesia” presso la Casa delle Regole e presso il Museo Albino Luciani. Info: www.musal.it.