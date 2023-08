Gmg Lisbona: Tv2000, le dirette di domani e domenica

La veglia, la Messa di chiusura, l’instant film e la conferenza stampa sull’aereo di ritorno dal Portogallo. Sono i momenti salienti delle dirette di Tv2000 in programma domani e domenica. Si comincia domani, alle 9.10, con lo Speciale dedicato alla visita del Papa a Fatima. Ospiti: padre Mario Piatti, Servo del Cuore Immacolato di Maria; Padre Andrea Stefani, Cappellano Ospedale Gemelli; Suor Maria Cucci, Serve del cuore Immacolato di Maria. Dopo la preghiera del Rosario con i giovani ammalati presso la Cappella delle Apparizioni del Santuario di Nostra Signora di Fatima (ore 10.30), andrà in onda un secondo Speciale sulla Gmg. Quello serale, invece, alle ore 20 e poi alle 20.50, sarà dedicato alla Veglia con i giovani nel “Parque Tejo”. Ospiti: il Rettore del Seminario di Cremona don Marco D’Agostino; la teologa Emanuela Buccioni; il gesuita Padre Lolis Piorar. Domenica 6 agosto, alle 8.30, andrà in onda lo Speciale sulla Messa di chiusura della Gmg. Ospiti: il vaticanista Alessandro Gisotti e la rock band cristiana The Sun. Alle 16.30 lo Speciale sul Papa che incontra i volontari della Gmg. In studio don Gaetano Corvasce, parroco di San Pietro (BT); Enrico Selleri, inviato di Tv2000 alla Gmg appena tornato da Lisbona. In serata, alle 20.55, verrà trasmesso l’instant film di Tv2000 “La Gmg con Francesco a Lisbona”. Lunedì 7 agosto, alle 9.10 e alle 17.30, verrà trasmessa la conferenza stampa di Papa Francesco sul volo di ritorno dal Portogallo.