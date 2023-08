Papa in Portogallo: il programma del terzo giorno

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Due gli appuntamenti pubblici di oggi per Papa Francesco. La terza giornata in Portogallo prevede alle 9.45 (10.45, ora di Roma) l’incontro con i rappresentanti di alcuni Centri di Assistenza e di Carità nel Centro Paroquial da Serafina. All’incontro saranno presenti: Centro Paroquial da Serafina, Casa Famiglia Ajuda de Berço e Associazione Acreditar. Dopo il canto, l’accoglienza del parroco e del direttore del Centro, verranno presentate la Casa Famiglia Ajuda de Berço el’Associazione Acreditar. Poi il discorso del Santo Padre, cui seguirà il Padre Nostro, la benedizione e il canto. Alle 12 (13) il pranzo con i giovani in nunziatura, con il patriarca di Lisbona, card. Manuel Clemente, e 10 giovani di varie nazionalità. Alle 18 (19) uno dei momenti più attesi di ogni Gmg: la Via Crucis con i giovani nel Parque Eduardo VII, stesso luogo della cerimonia di accoglienza di ieri, alla quale hanno partecipato 500 mila giovani. Alle 19.30 (20.30) il ritorno nella nunziatura apostolica, per la cena in privato.