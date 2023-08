Gmg Lisbona: giovani del Lazio, pellegrinaggio a Fatima. Gierseni (Latina) “toccato con mano la bellezza del messaggio di Maria”

Prosegue ininterrotto il pellegrinaggio dei giovani italiani al santuario di Fatima, tappa “obbligata”, prima di partecipare agli eventi del programma della Gmg con Papa Francesco. Ieri è toccato ai giovani delle diocesi del Lazio tra i quali quelli di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Questi ultimi hanno potuto seguire anche una visita guidata ai luoghi cari ai tre pastorelli delle apparizioni. La celebrazione della messa, un tempo di preghiera nella cappellina delle Apparizioni hanno segnato la giornata che si è conclusa con la testimonianza di suor Angela Coelho, postulatrice della causa di canonizzazione dei pastorelli di Fatima e vicepostulatrice della causa di suor Lucia dos Santos. È stata l’occasione per conoscere in maniera più profonda la storia che caratterizza questa terra di fede e di pace. Suor Angela ha diviso il suo intervento in 3 momenti in: storia, protagonisti e inviti. La recita del rosario e la fiaccolata hanno chiuso la giornata che, riferisce Luminosa Gierseni, della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, ha permesso di “toccare con mano la bellezza del messaggio di Maria e come Gesù scelga i più piccoli per dare un messaggio al mondo dei più grandi”.