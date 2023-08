Papa Francesco: “non andrò in nessun grande Paese d’Europa finché non finisco con i piccoli”

“Non andrò in nessun grande Paese d’Europa finché non finisco con i piccoli”. Così il Papa, in un’intervista rilasciata alla rivista spagnola “Vida nueva”, risponde ad una domanda sui suoi prossimi viaggi apostolici. “Stiamo lavorando in Kosovo, ma non è definito”, rivela Francesco a proposito della sua intenzione di completare la visita dei Paesi “piccoli” del nostro continente. Quanto ad un possibile viaggio in Argentina, il Papa chiarisce: “Posso confermare che è in programma, vedremo se si potrà fare, una volta terminato l’anno elettorale”.