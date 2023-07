Terremoto Centro Italia: Us Acli, domani camminata sportiva ad Arquata del Tronto

Continuano, sabato 22 luglio, le camminate ed escursioni organizzate dall’Unione sportiva Acli sui luoghi del sisma 2016-2017. Dopo il successo di partecipanti delle iniziative svolte nei territori dei comuni di Acquasanta Terme e Montegallo, questa volta si cambia zona. L’appuntamento è infatti fissato alle 17.30 ad Arquata del Tronto (con ritrovo presso area attrezzata di sosta Fornace, circa un chilometro dopo Pretare).

“Si tratta di una utile occasione per conoscere meglio un territorio che da un lato presenta ancora le gravi ferite del sisma, ma dall’altro offre delle ricchezze naturalistiche, architettoniche, storiche e culturali di assoluto pregio”, sottolinea una nota di Us Acli.

Il sentiero che sarà attraversato è di tipo E, per un totale di circa 4 chilometri da attraversare con un percorso ad anello, dislivello 150 metri, per una durata totale di 1,45 ore di cammino.

La manifestazione rientra nel progetto nazionale “MiGio.Act – Mi muovo, gioco, sono attivo” ed è patrocinata dal Comune di Arquata del Tronto.