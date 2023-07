Parlamento Ue: delegazione della Commissione per lo sviluppo in missione in R. D. Congo. Si discuterà di diritti umani, materie prime e sviluppo sostenibile

La prossima settimana una delegazione di europarlamentari della Commissione per lo Sviluppo del Parlamento europeo andrà in missione nella Repubblica democratica del Congo (RdC) per discutere della situazione umanitaria nell’est del Paese e sul potenziale delle materie prime nel Paese. La visita si svolgerà tra il 24-26 luglio. Lo comunica il Parlamento europeo in una nota. A guidare la delegazione dei tre parlamentari sarà l’eurodeputato Karsten Lucke del Gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D). Gli eurodeputati si concentreranno su “come l’Ue possa aiutare il Paese a sfruttare il potenziale della sua ricchezza di materie prime per promuovere lo sviluppo sostenibile, prestando attenzione al settore minerario della RdC e ad alcune delle sfide in questo settore per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e la protezione dell’ambiente, compresa una visita sul campo a una miniera a Lubumbashi”. Inoltre, al centro delle discussioni ci sarà la “situazione umanitaria nella RdC”, in particolare nella parte orientale del Paese, “dove i conflitti in corso hanno causato un elevato numero di sfollati”. Durante la missione gli eurodeputati incontreranno rappresentanti del governo, parlamentari, operatori umanitari privati e delle Nazioni Unite, persone che lavorano con associazioni per i diritti umani, nonché imprese e associazioni della società civile attive nel settore minerario. Oltre a Karsten Lucke, la delegazione sarà formata da Malte Gallée del Gruppo dei Verdi e Ryszard Czarnecki del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr)