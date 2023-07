Contrasto alle truffe: Acli Roma, lunedì 24 luglio si presenta il progetto “Sono anziano ma non ci casco”

Lunedì 24 luglio, alle ore 11.30, presso la Sala del Carroccio, in Campidoglio a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Sono anziano ma non ci casco”, promosso dalle Acli di Roma e sostenuto dall’assessorato e dipartimento alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale, in collaborazione con Fap Acli Roma e Polizia di Stato. Il progetto è dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni degli anziani.

Interverranno Barbara Funari, assessora alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale; Lidia Borzì, presidente di Acli Roma aps; Francesca Picierno, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Special guest: Ricky Tognazzi, attore e regista.