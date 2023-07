Gmg Lisbona: Giornate nelle diocesi, oltre 67.600 pellegrini da 126 Paesi saranno accolti in 17 Chiese locali portoghesi

Più di 67.600 pellegrini provenienti da 126 Paesi dei cinque continenti saranno accolti in 17 diocesi del Portogallo continentale e delle isole nella settimana che precede la Gmg, dal 26 al 31 luglio, per vivere le Giornate nelle diocesi (Gnd). I giovani, secondo quanto riferisce il Comitato organizzatore, suddivisi in oltre 950 gruppi, alloggeranno in case famiglia, in parrocchie, in strutture pubbliche, scuole, comuni e parrocchie, e associazioni/collettività. Delle 17 diocesi – Algarve, Angra, Aveiro, Beja, Braga, Bragança-Miranda, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria-Fatima, Portalegre-Castelo Branco, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu –, Porto riceverà più di 16.500 pellegrini, Coimbra più di 14.000 e Leiria-Fatima ospiterà 7.500 partecipanti. I Comitati organizzativi diocesani (Cod) di Braga e Aveiro ospiteranno rispettivamente 7.000 e 5.000 persone. Secondo don Filipe Diniz, coordinatore nazionale delle Giornate nelle diocesi, “la diversità dei Paesi e dei gruppi dei cinque continenti presenti nelle diocesi portoghesi per vivere queste Giornate nelle diocesi è una grande ricchezza”. “I numeri che riceveremo nelle diocesi dimostrano la buona accoglienza, il lavoro e la dedizione delle diocesi”, ha sottolineato. Dall’Europa arrivano pellegrini da Spagna, Francia, Italia, Polonia, Germania, Estonia, Belgio, Lituania, Lussemburgo, Grecia, Regno Unito. Dall’Africa, spiccano i Paesi lusofoni di Angola, Capo Verde, Mozambico, Guinea-Bissau, Brasile e Timor Est. Anche dagli altri continenti – America, Asia e Oceania – partiranno giovani che porteranno la molteplicità di lingue e culture, in particolare da Cina, Arabia Saudita, Giamaica, Mauritania e Polinesia Francese. Durante le Giornate nelle diocesi, i giovani conosceranno la Chiesa locale, con le sue specificità, la gente e la regione, e ogni diocesi avrà un programma incentrato su cinque pilastri: Accoglienza, Scoperta, Missione, Cultura e Invio. Va ricordato che questa iniziativa è un modo per preparare i pellegrini e le comunità ospitanti alla Gmg, che si svolgerà dal 1° al 6 agosto.