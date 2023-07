Cultura: L’Aquila, il card. Comastri al VI appuntamento del “Giardino letterario” di San Pietro della Ienca

Sarà il card. Angelo Comastri, vicario generale emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano e arciprete emerito della basilica di San Pietro in Vaticano, l’ospite del sesto appuntamento della rassegna culturale “Il Giardino letterario”, promosso dall’Associazione culturale “San Pietro della Ienca” presieduta da Pasquale Corriere, che avrà luogo il 22 luglio (ore 17.30) in San Pietro della Ienca (L’Aquila). Il porporato parlerà di “Giovanni Paolo II il Papa che ha cambiato la storia nel cuore del mondo”. Prima dell’incontro il cardinale celebrerà la messa nel locale santuario San Giovanni Paolo II. Agli eventi sarà presente l’ambasciatore della Polonia presso la Santa Sede, Adam Mariusz Kwiatkowski.