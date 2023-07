Spiritualità: agostiniane, una tre giorni “in monastero” a Rossano per giovani dai 18 ai 35 anni

“È possibile rintracciare una passione di fondo nella quale è contenuto il dna del nostro desiderio più autentico? Come fare per custodirla e alimentarla?”. A questi interrogativi cercheranno di dare spazio le agostiniane di Corigliano Rossano, dal 9 al 12 agosto, presso il monastero Sant’Agostino a Rossano, in una tre giorni riservata a giovani dai 18 ai 35 anni. “Dammi un cuore che ama – Verso la passione che unifica la vita”, questo il tema che, come annotano le monache, “verrà sviluppato attraverso catechesi bibliche e agostiniane, laboratori di gruppo, tempi di deserto personale e di preghiera insieme, in un clima di amicizia e circondati dalla bellezza di questa porzione di terra calabrese, collocata fra il blu del mar Ionio e il verde dei monti della Sila greca”. Per informazioni: info@osarossano.it, oppure tel. 0983 520004.